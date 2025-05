POL-Einsatz: GO FOR IT! Polizeipräsidium Einsatz Baden-Württemberg auf Instagram

Polizeipräsidium Einsatz

Göppingen (ots)

Das Polizeipräsidium Einsatz vereint Spezialkräfte und die Spezialeinheiten der Polizei Baden-Württemberg. Mit ca. 2.500 Beschäftigten werden die 13 Regionalpräsidien des Landes und das Landeskriminalamt in besonderen Einsatzlagen zu Wasser, zu Lande und aus der Luft unterstützt.

Seit Oktober des vergangenen Jahres teilen wir ungeahnte Einblicke, spannende Momente und jede Menge informative Hintergründe zu unserer Arbeit auf Social Media. Jetzt sind wir auch auf Instagram präsent.

Alle, die mehr wissen und erfahren möchten, was unsere Kolleginnen und Kollegen "Behind the Scenes" bewegt, sind eingeladen den Kanälen zu folgen und keinen Beitrag mehr zu verpassen.

Instagram | Polizeipräsidium Einsatz Baden-Württemberg | polizei.bw.einsatz | https://sohub.io/43e2

Facebook | Polizeipräsidium Einsatz Baden-Württemberg | https://sohub.io/23sx

X | Polizeipräsidium Einsatz Baden-Württemberg | @PPEinsatz_BW | https://sohub.io/4xsn

