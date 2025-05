Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Baum mit Machete beschädigt: Schokoriegel-Diebstahl wird 18-Jährigem zum Verhängnis

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Der Diebstahl von Schokoriegeln im Wert von 2,99 Euro in einem Supermarkt in der Kasseler Innenstadt wurde am gestrigen Montagmittag einem 18-Jährigen aus Melsungen zum Verhängnis. Eine Streife des Polizeireviers Mitte war gegen 12:45 Uhr wegen des Diebstahls in das Geschäft in der Kurt-Schumacher-Straße gerufen worden. Ein Ladendetektiv hatte den ertappten Dieb zuvor gestoppt, als dieser den Markt verlassen wollte, ohne die eingesteckte Packung Schokoriegel zu bezahlen. Im Rucksack des 18-Jährigen fand sich zwar keine weitere Diebesbeute, dafür aber eine Machete mit einer Klingenlänge von 45 cm, die von den Polizisten sichergestellt wurde. Wegen des mitgeführten Messers muss er sich nun nicht nur wegen Diebstahls mit Waffen, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffenverbot in der Kasseler Verbotszone verantworten. Doch damit noch nicht genug: Der 18-Jährige wurde zusätzlich als Tatverdächtiger einer Sachbeschädigung identifiziert, die sich nur eine knappe Stunde zuvor im Bereich des Skateanlage in der Unteren Karlsstraße ereignet hatte. Eine Zeugin hatte dort beobachtet, wie drei junge Männer mit einer Machete mutwillig Bäume beschädigt hatten. Bei der anschließenden Fahndung fehlte von den zunächst unbekannten Tätern, die ca. 1.000 Euro Schaden an der Rinde eines Baumes angerichtet hatten, bereits jede Spur. Da die von der Zeugin abgegebene Beschreibung haargenau auf den festgenommenen Ladendieb zutraf, muss sich der 18-Jährige nun auch wegen der Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen gegen ihn und seine noch unbekannten Komplizen dauern an.

