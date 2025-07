Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelec aus Garage gestohlen

Wipperfürth (ots)

Unbekannte stahlen aus der unverschlossenen Garage eines Mehrfamilienhauses in der Wipperfürther Innenstadt ein Pedelec. Der Besitzer des Zweirads bemerkte den Diebstahl am Donnerstagmorgen um 09:00 Uhr (10. Juli). Am Vorabend (gegen 20:30 Uhr) hatte sich das Pedelec noch in der Garage befunden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein Pedelec des Herstellers "Fischer" (Modell: Terra 4.0i) in der Farbe Silber. Die Rahmennummer lautet: FT1240305070. Der Diebstahl ereignete sich in der Bergstraße.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell