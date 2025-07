Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unfall mit Fahrerflucht in Hannover-Vinnhorst - Radfahrerin leicht verletzt

Hannover (ots)

Am Donnerstagvormittag, 03.07.2025, sind im Kreuzungsbereich der Schulenburger Landstraße / Alt-Vinnhorst ein Pkw und eine 19-jährige Radfahrerin kollidiert. Der Pkw-Fahrer stieg zunächst aus, flüchtete dann aber nach Erscheinen anderer Ersthelfer vom Unfallort. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Pkw gegen 9:50 Uhr die Schulenburger Landstraße von der Benneckeallee kommend in Richtung "Alt-Vinnhorst". Parallel dazu fuhr die Radfahrerin auf dem Radweg der Schulenburger Landstraße. An der Kreuzung bog der Pkw nach rechts in die Straße "Alt-Vinnhorst" ab und missachtete dabei den Vorrang der geradeaus fahrenden Radfahrerin. Der Pkw kollidierte mit der Radfahrerin und brachte sie zu Fall. Teilweise überrollte dieser dabei das Fahrrad.

Der Autofahrer hielt zunächst an, erkundigte sich bei der Radfahrerin und wurde von Ersthelfern unterstützt. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol, nash

