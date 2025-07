Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Motorradfahrer kollidiert auf der Bundesstraße (B) 217 mit Baum

Hannover (ots)

Am Mittwochnachmittag, 02.07.2025, gegen 17:35 Uhr, ist ein 28-jähriger Motorradfahrer in einer Kurve auf der B 217 zwischen den Ortschaften Steinkrug und Holtensen von der Fahrbahn abgekommen und wurde leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der Honda-Fahrer die B217 aus Steinkrug kommend in Richtung Holtensen, als er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Das Motorrad kollidierte mit einem Baum am Straßenrand, wodurch der Fahrer leicht verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Auch ein Rettungshubschrauber war am Unfallort eingesetzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 217 gesperrt.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass vor dem Unfall ein Pkw vom Typ Cupra Formentor mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Holtensen unterwegs war. Es besteht der Verdacht, dass beide Verkehrsteilnehmer möglicherweise zu schnell gefahren sind und sich gegenseitig zu riskanten Fahrmanövern motiviert haben könnten.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall oder die Fahrweise der genannten Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell