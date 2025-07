Polizeidirektion Hannover

POL-H: Autobahn (A) 2: Unbekannte werfen Ast auf fahrendes Wohnmobil - Beifahrerscheibe zerschlagen. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montagabend, 30.06.2025, haben unbekannte Täter einen Ast gegen ein auf der Autobahn 2 in Richtung Berlin fahrendes Wohnmobil geworfen. Der Vorfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Herrenhausen. Die Polizei sucht Zeugen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Autobahnpolizei Garbsen befuhr gegen 19:50 Uhr ein 77 Jahre alter Mann aus Büren mit seinem Wohnmobil der Marke Iveco Liner de Luxe die rechte Spur der A 2 zwischen den Anschlussstellen Garbsen und Herrenhausen in Fahrtrichtung Berlin. In dem Fahrzeug befand sich auch seine 72-jährige Beifahrerin. Plötzlich hörte der Fahrer einen Knall und stellte wenige Augenblicke später fest, dass die Beifahrerscheibe von einem Ast getroffen worden war. Dieser durchschlug die äußere Scheibe der Doppelverglasung. Verletzt wurde dabei niemand.

Das Paar informierte daraufhin die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich führte leider nicht zum Auffinden der Täter. Die Ermittlungen ergaben, dass der Ast vermutlich von der dortigen Autobahnbrücke von bislang unbekannten Tätern geworfen wurde. Die Täter flüchteten vom Tatort.

Die Ermittler bitten dringend um Zeugenhinweise. Wer verdächtige Personen oder die Tat beobachtet hat bzw. sonstige Angaben machen kann, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Garbsen unter der Telefonnummer 0511 109-8930 zu melden. /nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell