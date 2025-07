Polizeidirektion Hannover

POL-H: Ricklingen: Zeugen nach Angriff auf Radfahrer auf der Osterbrücke gesucht

Hannover (ots)

Am Mittwoch, 18.06.2025, hat sich auf der Osterbrücke in Hannover-Ricklingen ein Angriff auf einen Radfahrer ereignet. Ein bislang unbekannter Jogger soll seinen Ellenbogen ausgestreckt und den 61-jährigen Radfahrer dadurch zu Fall gebracht haben. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.

Genau vor zwei Wochen hat sich gegen 18:00 Uhr auf der Osterbrücke (die Brücke führt über den Graben vom Großen Ricklinger Teich) ein tätlicher Angriff abgespielt. Ein 61 Jahre alter Radfahrer befuhr die Brücke in Richtung Westen, als ihm zwei Jogger entgegenkamen. An der Spitze lief eine Frau, dahinter ein Mann. Dieser streckte seinen linken Ellenbogen vermutlich mit Absicht so weit aus, dass der Radfahrer stürzte. Der 61-Jährige erlitt Schürfwunden am rechten Arm und linken Bein. Außerdem wurde sein Rucksack beschädigt.

Der unbekannte Jogger wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 55 bis 60 Jahre alt, schlank bis normal gebaut, hat kurze, leicht graue Haare und trug ein orangefarbenes, kurzärmeliges Laufshirt sowie eine dunkle, luftige, kurze Sporthose.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Da die bisherigen Ermittlungsansätze nicht zur Ermittlung des Täters geführt haben, wendet sich die Polizei nun an die Bevölkerung. Als Zeugen kommen insbesondere der unbekannte Radfahrer in Betracht, der vor dem 61-Jährigen fuhr und dem Jogger rechtzeitig ausweichen konnte, sowie die Joggerin vor dem Angreifer. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Ricklingen unter der Telefonnummer 0511 109-3017 entgegen. /nash, pol

