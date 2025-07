Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nordstadt: Jugendliche greifen Mann in Bahnunterführung an - Polizei bittet um Hinweise

Hannover (ots)

Drei Jugendliche haben am Dienstagabend, 01.07.2025, in einer Bahnunterführung in der Arndstraße einen Mann bedrängt und körperlich angegriffen. Einsatzkräfte stellten einen13-jährigen Tatverdächtigen. Die Polizei bittet um Hinweise zu den beiden weiteren Beteiligten sowie zum angegriffenen Mann, der nach der Tat ebenfalls verschwand.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei begegneten gegen 19:45 Uhr drei Jugendlichen einem Mann an der Bahnunterführung Arndstraße/Vahrenwalder Straße. Die Jugendlichen rempelten den Mann an, einer der Jugendlichen schlug ihn. Der Mann flüchtete sich schützend daraufhin in Richtung Schloßwender Straße.

Die drei Jugendlichen rannten in Richtung Werderstraße, begaben sich dort in die U-Bahn-Haltestelle und stiegen in eine stadtauswärts fahrende Bahn. Polizeikräfte stellten einen der Tatverdächtigen an der Stadtbahnhaltestelle "Büttnerstraße". Die zwei weiteren Tatverdächtigen verließen die Bahn laut Zeugenaussagen bereits an der Haltestelle "Niedersachsenring" und konnten nicht mehr angetroffen werden. Auch der angegriffene Mann blieb bislang unbekannt.

Einer der unbekannten Jugendlichen wurde als etwa 1,70 Meter groß, 12 bis 14 Jahre alt und schlank beschrieben. Bekleidet war er mit einem dunkelblauen T-Shirt, Jeanshose und schwarzen Schuhen. Der andere Unbekannte war etwa 1,75 Meter groß, ebenfalls 12 bis 14 Jahre alt und von korpulenter Statur. Er trug eine ausgewaschene, weite Jeans und weiße Sneaker. Der angegriffene Mann war etwa 1,80 Meter groß, hager, hatte graue Haare und einen Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem grauen T-Shirt. Laut Zeugenangaben zog er eine Art Wagen hinter sich her und könnte wohnungslos sein.

Ob der Mann durch den Angriff verletzt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden flüchtigen Jugendlichen oder dem angegriffenen Mann geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Lahe unter der Telefonnummer 0511 109-3315 zu melden. /ms, pol

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell