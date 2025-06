Polizeidirektion Hannover

POL-H: 56- und 62-jährige Männer nach Messerangriff in Hannovers Innenstadt festgenommen

Hannover (ots)

Am späten Vormittag des 30.06.2025 ereignete sich in der Bahnhofstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 57-Jähriger wurde dabei mit einem Messer schwer verletzt. Ein 56-jähriger Tatverdächtiger wurde unmittelbar in Tatortnähe durch Polizeikräfte festgenommen. Ein 62-jähriger, weiterer Verdächtiger konnte ebenso vorläufig festgenommen werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte kam es gegen 10:50 Uhr zwischen Kröpcke und Hauptbahnhof Hannover zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Dabei stach der 56-Jährige auf den 57-Jährigen ein. Der 62-Jährige näherte sich dem Geschehen, entfernte das Messer aus dem Oberkörper des Verletzen und entsorgte es im Nahbereich. Die Rolle und der Tatbeitrag des 62-Jährigen sind Gegenstand aktuell laufender Ermittlungen.

Passanten alarmierten sofort die Polizei und Rettungskräfte, die den schwer verletzten 57-Jährigen in ein Krankenhaus transportierten. Die eintreffenden Polizeikräfte nahmen die beiden Tatverdächtigen fest. Auch die Tatwaffe konnte im Nahbereich sichergestellt werden.

In welchem Verhältnis die drei beteiligten Personen zueinander standen sowie die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der eingeleiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeikommissariat Hannover-Mitte unter der Telefonnummer 0511-109 2815 zu melden./ pol, pk

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell