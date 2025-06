POL-H: Führungswechsel in Lehrte: Erster Polizeihauptkommissar Olaf Schanz übernimmt Leitung des Polizeikommissariats - Bisherige Leiterin Ina Nentwig in Ruhestand verabschiedet

Polizeidirektion Hannover

Das Polizeikommissariat (PK) Lehrte hat eine neue Führung: Am Freitag, 27.06.2025, wurde Erste Kriminalhauptkommissarin Ina Nentwig in einer Feierstunde im Fachwerkhaus Lehrte nach über vier Jahrzehnten im Dienst der Polizei Niedersachsen offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Ihr Nachfolger ist Erster Polizeihauptkommissar (EPHK) Olaf Schanz.

Ina Nentwig begann 1982 ihre Polizeikarriere als Direkteinsteigerin bei der Kriminalpolizei. Seitdem bekleidete sie dort zahlreiche Fach- und Führungspositionen. Sie sammelte umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Einbruchskriminalität, Betrugsfälle, spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme, Sexual- und Kapitaldelikte sowie in der Aus- und Fortbildung. Im Jahr 2017 übernahm sie die Leitung des Polizeikommissariats Lehrte, wo sie über viele Jahre hinweg eine zuverlässige Führungspersönlichkeit war, die mit Kompetenz, Einfühlungsvermögen und Besonnenheit verschiedene Herausforderungen meisterte. Zudem zeichnete sie sich durch eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Stadtverwaltungen Lehrte und Sehnde und dem Klinikum Wahrendorff aus.

Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten würdigte die langjährige Kommissariatsleiterin in ihrer Abschiedsrede: "Ina Nentwig hat das Polizeikommissariat Lehrte viele Jahre lang mit großer Fachkenntnis, Durchsetzungsvermögen und Fairness geführt. Sie war eine erfahrene und engagierte Führungskraft, die offen für Neues war und ihre Mitarbeitenden stets wertschätzend behandelte. Ihr Engagement für ein respektvolles, vertrauensvolles Miteinander haben das Arbeitsklima im Kommissariat nachhaltig verbessert. Für ihren wohlverdienten Ruhestand wünsche ich ihr im Namen der gesamten Polizeidirektion Gesundheit, Zufriedenheit und erfüllte Jahre."

Mit Erstem Polizeihauptkommissar Olaf Schanz übernimmt ein erfahrener und vielseitig qualifizierter Beamter die Leitung des Kommissariats. Geboren 1973 in Peine und aufgewachsen in Lehrte-Arpke, ist er mit der Region bestens vertraut. Nach seiner Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst war Schanz mehrere Jahre als Einsatzbeamter tätig - unter anderem in einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Bereitschaftspolizei sowie im Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariats Großburgwedel. Anschließend absolvierte er ein Studium an der Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege mit dem Schwerpunkt Kriminalistik und Kriminologie.

Im weiteren Verlauf seiner Laufbahn hatte Olaf Schanz verschiedene verantwortungsvolle Positionen inne, darunter als Sachbearbeiter in der Aus- und Fortbildung der ehemaligen Polizeiinspektion Hannover-Land (heute Polizeiinspektionen Burgdorf und Garbsen), Ermittler im Kriminalermittlungsdienst, als Dienstschichtleiter im Einsatz- und Streifendienst mehrerer Polizeikommissariate, als Leitender Beamter vom Dienst in der Lage- und Führungszentrale der Polizeidirektion Hannover sowie als Leiter des Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienstes im Zentralen Verkehrsdienst. Seit 2014 war Schanz als Leiter der Reiter- und Diensthundführerstaffel der Polizeidirektion Hannover tätig und dort für circa 75 Mitarbeitende und 32 Dienstpferde und 30 Diensthunde verantwortlich.

Neben seinen Führungsaufgaben engagiert sich Schanz seit Jahren in verschiedenen Sonderfunktionen: Er ist unter anderem Demokratiepate im Rahmen der Initiative "Polizeischutz für die Demokratie", Referent für Führungskräfteentwicklung und Teil des Strategieteams Gleichstellung.

Auch zum Amtsantritt von Olaf Schanz äußerte sich Polizeipräsidentin Gwendolin von der Osten: "Mit Olaf Schanz übernimmt eine äußerst erfahrene und zugleich gut in der Polizeidirektion Hannover vernetzte Führungskraft die Leitung des Kommissariats Lehrte. Er kennt sowohl die Polizeiarbeit in der Region Hannover als auch die Herausforderungen moderner Polizeiarbeit aus eigener Erfahrung. Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Führungsstil, seiner Fachkompetenz und seinem menschlichen Gespür wichtige Impulse setzen wird."

In seiner Antrittsrede äußerte sich Olaf Schanz zu seiner neuen Aufgabe: "Die Leitung des Polizeikommissariats in meiner alten Heimat zu übernehmen, ist für mich eine besondere Ehre und eine persönliche Herzensangelegenheit. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit einem engagierten Team in Lehrte und auf den offenen Austausch mit den Menschen in der Region."

Über das Polizeikommissariat Lehrte

Das Polizeikommissariat Lehrte ist für die Sicherheit und Ordnung von mehr als 44.000 Einwohnerinnen und Einwohnern zuständig. Zur Kernstadt Lehrte zählen insgesamt sieben Ortschaften mit neun Ortsteilen: Ahlten, Aligse einschließlich der Ortsteile Kolshorn und Röddensen, Arpke, Immensen, Hämelerwald, Sievershausen sowie Steinwedel.

Dem Polizeikommissariat Lehrte ist außerdem die Polizeistation Sehnde unterstellt. Die Stadt Sehnde, die über 24.000 Einwohnerinnen und Einwohner umfasst, besteht neben der Kernstadt aus zahlreichen Ortsteilen, darunter Bilm, Bolzum, Dolgen, Evern, Gretenberg, Haimar, Höver, Ilten, Klein Lobke, Müllingen, Rethmar, Wassel, Wehmingen und Wirringen.

Besondere Merkmale des Zuständigkeitsbereichs des Polizeikommissariats Lehrte sind die verkehrstechnisch bedeutenden Anbindungen, wie die Autobahnen A2 und A7 sowie die Bundesstraßen B65 und B443. Hinzu kommen wichtige Verkehrsverbindungen der Deutschen Bahn sowie der Mittellandkanal. Darüber hinaus befinden sich im Einsatzgebiet die Justizvollzugsanstalt Sehnde sowie die Wahrendorffschen Kliniken.

