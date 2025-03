Feuerwehr Nürnberg: Schwarze Rauchschwaden am Freitagnachmittag über dem Stadtteil Eibach

Nürnberg (ots) - Gestern, 20.03.2025, kam es am frühen Abend in der Südstadt zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem dichter Rauch aus einem ehemaligen Hotel am Aufseßplatz quoll. Die Feuerwehr Nürnberg wurde kurz nach 18:30 Uhr zu einem Brand in einem Hotel am Aufseßplatz alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der ...

mehr