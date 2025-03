Feuerwehr Nürnberg

Feuerwehr Nürnberg: Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Südstadt

Nürnberg (ots)

Gestern, 20.03.2025, kam es am frühen Abend in der Südstadt zu einem Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem dichter Rauch aus einem ehemaligen Hotel am Aufseßplatz quoll.

Die Feuerwehr Nürnberg wurde kurz nach 18:30 Uhr zu einem Brand in einem Hotel am Aufseßplatz alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache 3 war bereits eine starke Rauchentwicklung aus einem Fenster im ersten Obergeschosses sichtbar. Teile der anliegenden Straße waren aufgrund des dichten Rauchs nur noch schwer einsehbar. Außerdem wurden die Einsatzkräfte von einem Großaufgebot von Schaulustigen empfangen, weswegen die Polizei zunächst die Einsatzstelle räumen musste, um genug Platz für Feuerwehr und Polizei zu schaffen. Es stellte sich schnell heraus, dass das Hotel nicht mehr in Betrieb war. Da der Brandherd wegen der starken Verqualmung zunächst nicht eindeutig lokalisiert werden konnte, erfolgte der Löschangriff über zwei getrennte Zugänge. In einem Zimmer im ersten Obergeschoss fanden die Einsatzkräfte schließlich eine brennende Matratze die samt des restlichen Zimmers rasch gelöscht werden konnte. Aufgrund der starken Verrauchung mussten alle Wohneinheiten von der ersten bis zur vierten Etage auf mögliche anwesende Personen durchsucht werden. Hierfür und zur Brandbekämpfung wurden insgesamt fünf Atemschutztrupps der Feuerwehr eingesetzt.

Vor Ort waren die Berufsfeuerwehr Nürnberg, die Freiwillige Feuerwehr Großgründlach, der Rettungsdienst und die Polizei im Einsatz. Angaben zur Brandursache und zum entstandenen Sachschaden können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Personen wurden bei dem Brand glücklicherweise nicht verletzt. [AT/TS]

