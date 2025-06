POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrerin bei Verkehrsunfall in Barsinghausen lebensgefährlich verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots) - Am Mittwochmittag, 02.07.2025, findet in Hannover ein Taxikorso statt, der durch einen Taxenverband angezeigt wurde und durch das Stadtgebiet führt. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und bittet die Bürgerinnen und Bürger, sich darauf einzustellen. Die versammlungsrechtliche Aktion findet in der Zeit von 13:00 Uhr bis ...

