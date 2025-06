Polizeidirektion Hannover

POL-H: 71-Jähriger leblos in Wohnung aufgefunden - Polizei nimmt vier Tatverdächtige vorläufig fest

Hannover (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, 26.06.2025, eilte die Polizei nach einem eingegangenen Hinweis zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Knoevenagelweg in Hannover-Hainholz. Dort fanden die Polizeibeamtinnen und -beamten einen 71-Jährigen Mann leblos vor. Hinzugerufene Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei kam der 71-Jährige gewaltsam zu Tode. Im Verlauf des Morgens nahm die Polizei vier tatverdächtige Personen vorläufig fest und brachte sie in den Polizeigewahrsam.

Derzeit sind die Kriminaltechniker des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeidirektion Hannover sowie Rechtsmediziner vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Sowohl die Hintergründe der Tat als auch der genaue Tatablauf und die Rollen der einzelnen Tatverdächtigen sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen. /pk, fas

