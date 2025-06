Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Tatverdächtiger zu sexuellem Übergriff stellt sich der Polizei

Hannover (ots)

Dies ist eine gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeidirektion Hannover.

Am Sonntag, 22.06.2025, hat ein unbekannter Täter eine Frau attackiert und gewaltsam sexuelle Handlungen vorgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überwältigte ein Mann gegen 19:30 Uhr eine junge Frau im Bereich der Hubertusstraße in Hämelerwald und drängte sie in ein Gebüsch, wo er sexuell übergriffig wurde. Nach der Tat flüchtete der Täter mit seinem mitgeführten E-Scooter in Richtung der Bahnschienen. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen der hinzugerufenen Polizei konnte der zunächst unbekannte Täter flüchten. (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/6061398)

Der Zentrale Kriminaldienst Hannover übernahm umgehend die Ermittlungen. Ebenso wurde die Polizeipräsenz im Bereich des betroffenen Waldes und in Hämelerwald erhöht und mit Hochdruck nach dem flüchtigen Täter gefahndet.

In den frühen Morgenstunden des 24.06.2025 stellte sich ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Hämelerwald im Polizeikommissariat Lehrte.

Die Staatsanwaltschaft Hildesheim hat den Erlass eines Haftbefehls wegen Fluchtgefahr aufgrund der zu erwartenden erheblichen Strafe beantragt. Der Tatverdächtige, der die Tat in Abrede nimmt, soll daher am heutigen Tag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell