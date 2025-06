Polizeidirektion Hannover

POL-H: Limmer: Auseinandersetzung zwischen Nachbarn eskaliert

Hannover (ots)

Am Montagabend, 23.06.2025, ist es im Stadtteil Limmer zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Dabei erlitt ein 41-Jähriger Stichverletzungen. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover entwickelte sich gegen 18:45 Uhr in der Sackmannstraße zunächst ein Streit zwischen einem 45-jährigen Anwohner und seinem 41 Jahre alten Nachbarn. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 41-Jährige den 45-Jährigen mit einer Schreckschusswaffe bedroht haben. Es kam zu einem Gerangel, das auch der 19-jährige Sohn des 45-Jährigen bemerkte. Er schritt in das Geschehen ein. In der Folge erlitt der 41-Jährige zwei Stichverletzungen.

Alarmierte Einsatzkräfte trennten die Kontrahenten vor Ort. Rettungskräfte versorgten den verletzten 41-Jährigen und den ebenfalls verletzten 45-Jährigen vor Ort. Beide wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht.

Die Staatsanwaltschaft Hannover wertet das Delikt als versuchten Totschlag. Die Ermittlungen dazu werden vom Zentralen Kriminaldienst Hannover geführt. Da zum jetzigen Zeitpunkt keine eindeutige Zuordnung der konkreten Tatbeiträge möglich ist, lagen die rechtlichen Voraussetzungen für eine Untersuchungshaft nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dauern an. /ms, pol

