Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Tatverdächtiger nach Raubdelikt festgenommen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Königstraße;

Tatzeit: 25.02.2025, 14.00 Uhr;

Den Tatverdächtigen eines Raubdeliktes festnehmen konnte die Polizei am Dienstagnachmittag in Gronau. Gegen 14.00 Uhr hatte ein zunächst Unbekannter in einer Aldi-Filiale an der Königstraße Tabakware in seine Jackentasche gesteckt und ohne die Ware zu bezahlen den Markt verlassen. Ein Mitarbeiter sowie ein Zeuge folgten dem Täter bis auf den Parkplatz und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Dabei wehrte sich der Dieb so erheblich, dass sich einer der beiden Männer leicht verletzte. Während seiner kurzen Flucht hatte der Mann die zuvor geklauten Tabakpäckchen weggeworfen. Die Beamten nahmen den 51-jährigen Niederländer fest und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell