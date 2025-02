Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruchsversuch scheitert

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Landsbergstaße;

Tatzeit: zwischen 21.02.2025, 14.30 Uhr, und 25.02.2025, 14.00 Uhr;

In einen Transporter einbrechen wollten Unbekannte an der Landsbergstraße in Gescher. Die Täter versuchten in dem Zeitraum von vergangenem Freitag bis Dienstag das Türschloss eines VW Crafter aufzubohren. Das Schloss hielt dem Versuch jedoch stand.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell