Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizeibeamter bei Verkehrskontrolle in Hannover-Mitte leicht verletzt - Fahrzeugführer festgenommen

Hannover (ots)

Am Dienstagmorgen, 24.06.2025, haben Einsatzkräfte einen 24-jährigen Mann vorläufig festgenommen, nachdem dieser bei einer Kontrolle in der Augustenstraße mit einem Auto geflohen war. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Gefährdung im Straßenverkehr eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Polizeikommissariats Hannover-Mitte entschied sich gegen 8:00 Uhr eine Polizeistreife zu einer Kontrolle eines parkenden Pkw. Der 24-jährige Fahrzeugführer kam zunächst den Aufforderungen der Beamten nach und überreichte den Polizisten seine Dokumente.

Nach Überreichen der geforderten Dokumente, startete der 24-Jährige seinen Pkw und gab plötzlich Gas. Der kontrollierende Beamte befand sich dabei zwischen der Fahrzeugtür und der B-Säule des Pkw und wurde dadurch mehrere Meter mitgeschleift. Schließlich gelang es ihm sich während der Fahrt zu befreien. Dabei kam er zu Fall und wurde leicht verletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus.

Im Rahmen der Fahrt kollidierte der Pkw mit mehreren Begrenzungspfosten des Parkplatzes und dem Mast eines Verkehrszeichens. Schließlich kam er aufgrund der hierbei entstandenen Beschädigungen zum Stehen. Der Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß, konnte jedoch im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen durch weitere Polizeikräfte vorläufig festgenommen werden. Warum der Mann flüchtete, ist noch Teil der Ermittlungen.

Der Verkehrsunfalldienst Hannover unterstützt derzeit die Sachverhaltsaufnahme. Die Ermittlungen zum Tathergang dauern an./ pol, ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell