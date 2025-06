FW Dinslaken: Ente gut, alles gut

Dinslaken (ots) - Dinslaken, 02.06.2025 Kurz vor dem Wachwechsel, wurde die Feuerwehr Dinslaken am heutigen Montagmorgen, mit dem Einsatz-Stichwort Zimmerbrand - Menschenleben in Gefahr in den Ortsteil Hiesfeld alarmiert. Anwohner hatten einen piepsenden Heimrauchmelder in einer Nachbarwohnung bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Bei der Erkundung durch die Einsatzkräfte wurde der piepsende Rauchmelder schnell ...

mehr