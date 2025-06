Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Heimrauchmelder im Holzweg ausgelöst

Dinslaken (ots)

Dinslaken, 02.06.2025

Kurz vor dem Wachwechsel, wurde die Feuerwehr Dinslaken am heutigen Montagmorgen, mit dem Einsatz-Stichwort Zimmerbrand - Menschenleben in Gefahr in den Ortsteil Hiesfeld alarmiert.

Anwohner hatten einen piepsenden Heimrauchmelder in einer Nachbarwohnung bemerkt und daraufhin den Notruf gewählt. Bei der Erkundung durch die Einsatzkräfte wurde der piepsende Rauchmelder schnell gefunden und festgestellt, dass kein Brandereignis vorlag. Ursache für den Alarm war eine entladende Batterie des Rauchmelders.

Der Bewohner, gerade aus der Nachtschicht heimgekehrt, konnte nach einem Hinweis, dass funktionierende Rauchmelder wichtig für die Sicherheit in den eigenen vier Wänden sind, wieder in seine Wohnung zurückkehren. Batterien von Heimrauchmeldern sollten regelmäßig überprüft und rechtzeitig gewechselt werden, um Fehlalarme zu vermeiden.

Durch die alarmierten Großfahrzeuge war der Holzweg aus beiden Richtungen durch PKW zunächst nicht mehr passierbar. Kurios war die Reaktion von Anwohnern, denen sich dieser Fakt nicht erschloss: Schon beim Eintreffen der Einsatzkräfte bat ein Anwohner darum, dass die Einsatzfahrzeuge anders abgestellt werden sollten, damit er aus seiner Ausfahrt fahren könne. Ein anderer Verkehrsteilnehmer rangierte zwischen den abgestellten Einsatzfahrzeugen, bis die Polizei ihn ermahnte.

Zur Sicherheit der eingesetzten Kräfte und des Gerätes ist das Befahren einer Einsatzstelle während eines laufenden Feuerwehreinsatzes zu unterlassen.

Nach der abgeschlossenen Erkundung konnten die Einsatzfahrzeuge schnell wieder abrücken, so dass die Straße letztlich nur wenige Minuten gesperrt war. Es entstanden weder Personen- noch Sachschäden.

Im Einsatz waren der hauptamtliche Abmarsch, der Rettungsdienst, die Sondereinheit Information und Kommunikation sowie die Löschzüge Hiesfeld und Stadtmitte.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell