FW Dinslaken: Ein Jahr RTW Voerde 2 - starke Partnerschaft für die Region

Voerde (ots)

Am 1. Juni 2025 ist es soweit: Seit genau einem Jahr verstärkt der Rettungswagen "RTW Voerde 2" die notfallmedizinische Versorgung in Voerde, Hünxe und Dinslaken. Die Einführung des sogenannten Tages-RTW am 1. Juni 2024 an der Interims-Rettungswache am Kleinen Kiwitt war ein wichtiger Baustein in der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans des Kreises Wesel.

Neben der Rettungswache in Dinslaken betreibt die Feuerwehr Dinslaken auch die Rettungswache in Voerde. So wurde das Deutsche Rote Kreuz, Kreisverband Dinslaken-Voerde-Hünxe e.V., durch die Feuerwehr beauftragt entsprechend das Personal für die Besetzung eines Tages-Rettungswagens zu stellen.

"Die Inbetriebnahme war für alle Beteiligten eine anspruchsvolle Phase, mit neuen Abläufen, einer gemischten Teamstruktur und vielen offenen Fragen. Neue Strukturen, ein gemeinsames Einsatzverständnis und das Zusammenwachsen zweier Organisationen, das erforderte gegenseitiges Vertrauen, Offenheit und Flexibilität", so Markus Ivens, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. "Umso mehr freuen wir uns heute über das Ergebnis: eine funktionierende, wertschätzende Zusammenarbeit auf Augenhöhe".

Auch im Einsatzalltag zeigt sich, wie gut das Miteinander zwischen DRK und Feuerwehr funktioniert. "Unsere Kolleginnen und Kollegen schätzen das kollegiale Miteinander und die professionelle Zusammenarbeit sehr. Die Wache ist von einem starken Teamgeist geprägt, das motiviert jeden Tag aufs Neue", so Ivens weiter.

Johannes Hufschmidt, Mitarbeiter des DRK, ergänzt: "Der Start in Voerde war ohne Frage eine Herausforderung, insbesondere mit Blick auf die Personalgewinnung. Umso mehr freut es uns, dass wir inzwischen ein engagiertes, kollegiales und gut eingespieltes Team vor Ort haben. Besonders hervorzuheben ist die ständige gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr Dinslaken, sie wirkt sich spürbar positiv auf den Arbeitsalltag aus." Auch die Interimswache selbst hat sich bewährt: Sie bietet bis zur Fertigstellung des geplanten Neubaus eine zuverlässige und funktionale Basis für den täglichen Dienst. Nach einem Jahr im Einsatz ziehen Feuerwehr und DRK eine durchweg positive Bilanz. Was als organisatorische Herausforderung begann, hat sich zu einem verlässlichen und professionellen Standort entwickelt. Die Mitarbeitenden leisten täglich großartige Arbeit und tragen gemeinsam zur Sicherheit in der Region bei. "Wir sagen Danke an alle, die diesen Erfolg möglich machen und blicken gemeinsam zuversichtlich in die Zukunft", betonen beide Organisationen übereinstimmend.

