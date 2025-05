Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuer Menschenleben in Gefahr

Bild-Infos

Download

Dinslaken (ots)

Feuer Menschenleben in Gefahr war gestern am späten Abend das Einsatzstichwort beim Ausrücken der Feuerwehr Dinslaken. Gemäß den vorhandenen Regularien rückten die Einheiten Hauptwache und Stadtmitte zu diesem Einsatz aus. Die Einsatzstelle sollte sich nach ersten Erkenntnissen auf der Straße Morgenzeile befinden. Nach umfangreichen Erkundungsmaßnahmen bestätigte sich das Meldebild an dieser Adresse zum Glück aber nicht. Aufgrund gesammelter Informationen wurde auch noch eine andere Adresse durch die Feuerwehr kontrolliert. Auch hier konnte kein Brandereignisse festgestellt werden. Gemeinsam dauerten beide Einsätze ca. eine Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Dinslaken, übermittelt durch news aktuell