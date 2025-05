Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Verkehrsunfall auf der Dieselstraße

Dinslaken (ots)

Am Montag Nachmittag kam es gegen 17 Uhr auf der Dieselstraße zu einem Verkehrsunfall. Mit dem Einsatzstichwort "Person eingeklemmt" wurden die Einheiten Hauptwache, Stadtmitte, Hiesfeld und Oberlohberg sowie der Rettungsdienst alarmiert. Der Fahrer eines PKW hatte aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzueg verloren und einen Straßenbaum gerammt. Nach der Kollision mit dem Baum blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst hatte der Fahrer des Unfallwagens diesen bereits mit Hilfe eines Unfallzeugen verlassen können. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Abklärung in ein Dinslakener Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle während der Bergung des PKW ab und konnten die Einsatzstelle danach an die Polizei übergeben. Die Einmündung der Dieselstraße von der Kurt-Schumacher-Straße aus war während der Arbeiten für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

