FW Dinslaken: Feuer in einer Garagenanlage

Dinslaken (ots)

Am heutigen Montagnachmittag wurde die Feuerwehr Dinslaken zu einem Garagenbrand in der Innenstadt alarmiert. Da bei der Notrufannahme nicht ausgeschlossen werden konnte, ob sich noch Personen in der Garage aufhalten, wurde durch die Kreisleitstelle neben den hauptberuflichen Kräften auch der Löschzug Stadtmitte und der Rettungs- und Notarztdienst der Feuerwehr alarmiert. Während der Erkundung stellte sich dar, dass in der Garage auch mehrere Gasflaschen gelagert werden. Diese wurden während der Löscharbeiten ins Freie gebracht und kontrolliert. Der Verdacht, dass sich eine Person in der Garage befinden könnte, bestätigte sich glücklicherweise nicht. Die Einsatzkräfte verschafften sich schnellstmöglich Zugang zu der Garage und löschten das Feuer mit einem C-Rohr ab. Ausgelöst wurde der Brand vermutlich durch einen technischen Defekt. Nach kurzer Kontrolle des Bereichs mit einer Wärmebildkamera und der Durchführung von Lüftungsmaßnahmen rückte die eingesetzten Einheiten wieder in die Gerätehäuser ein.

