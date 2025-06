Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Theorie trifft Praxis!

Am 03.06.2025 besuchten sechs Studierende der Technischen Hochschule Köln die Feuerwehr Dinslaken. Christian Weber und Jan van Kamp erläuterten in einem Fachvortrag, wie Ausschreibungsverfahren in der Praxis durchgeführt werden. Die angehende Rettungsingenieure konnten so theoretisches Wissen aus dem Studium mit praktischen Erfahrungen in der Beschaffung verknüpfen. Anschließend wurde die Feuerwache und Fahrzeuge besichtigt - wodurch die Ergebnisse der zuvor besprochenen Ausschreibungen direkt veranschaulicht wurden.

