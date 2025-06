Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zwei Fahrzeugführer bei Verkehrsunfall in Pattensen schwer und leicht verletzt - Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben?

Hannover (ots)

Bei einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag, 26.06.2025, in Pattensen zwei Fahrzeugführer schwer und leicht verletzt worden. Ein 61-jähriger Mann kollidierte mit seinem Transporter auf der Bundesstraße (B) 3 zwischen Oerie und Thiedenwiese mit dem entgegenkommenden Lkw eines 60-Jährigen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Verkehrsunfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei befuhr der 61-jährige Duingener gegen 14:00 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter die B3 von Hannover kommend in Richtung Hildesheim. Zwischen Oerie und Thiedenwiese geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden MAN des 60-jährigen Seelzers. Durch den Aufprall wurde der Sprinter in den wasserlosen Graben geschleudert und kippte um. Hinzugerufene Rettungskräfte befreiten den schwerverletzten Transporterfahrer aus seinem Fahrzeug. Der leicht verletzte Lkw-Fahrer konnte selbständig sein Fahrzeug verlassen. Anschließend wurden sie mit Rettungswagen unter Begleitung eines Notarztes in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 85.000 Euro beziffert.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme wurde die B3 bis 21:40 Uhr voll gesperrt.

Der Kriminal- und Verkehrsermittlungsdienst Hannover hat die Ermittlungen zur Ursache des Verkehrsunfalls aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /pk

