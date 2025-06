Polizeidirektion Hannover

POL-H: Polizei erwartet kommende Woche Verkehrsbeeinträchtigungen durch einen Taxikorso

Hannover (ots)

Am Mittwochmittag, 02.07.2025, findet in Hannover ein Taxikorso statt, der durch einen Taxenverband angezeigt wurde und durch das Stadtgebiet führt. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen und bittet die Bürgerinnen und Bürger, sich darauf einzustellen.

Die versammlungsrechtliche Aktion findet in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr statt und umfasst einen Korso mit bis zu 300 teilnehmenden Fahrzeugen. Der Korso beginnt nach einer etwa 30-minütigen Sammelphase auf dem Lodemannparkplatz (gegenüber der Fachhochschule am Lodemannweg). Die Route führt anschließend von der Ritter-Brüning-Straße über die Lavesallee, die Gustav-Bratke-Allee, die Humboldtstraße, den Goetheplatz, die Goethestraße, die Brühlstraße (in entgegengesetzter Fahrtrichtung), den Königsworther Platz (Wendepunkt), die Brühlstraße (erneut in entgegengesetzter Fahrtrichtung), die Goethekreuzung, das Leibnizufer, den Friederikenplatz und den Friedrichswall.

Die Veranstaltung endet mit einer rund 30-minütigen Abschlusskundgebung auf dem Platz der Menschenrechte.

Im Verlauf des Korsos rechnet die Polizei mit Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen entlang der Strecke. Aus diesem Grund werden die Einsatzkräfte der Polizei die Versammlung mit entsprechenden Verkehrsmaßnahmen begleiten, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden zu gewährleisten und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Den Verkehrsteilnehmenden wird empfohlen, den Veranstaltungsbereich während des Aktionszeitraums weiträumig zu umfahren und mehr Zeit für Fahrten im Innenstadtbereich einzuplanen. /nash, ram

