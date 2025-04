Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Trunkenheitsfahrten enden mit Unfällen

Lübbecke, Preußisch Oldendorf (ots)

(SN) Zwei Verkehrsunfälle in Verbindung mit einem mutmaßlichen Alkoholkonsum beschäftigten am Mittwoch in Lübbecke und Preußisch Oldendorf die Polizei. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

So erhielt die Polizei zunächst über einen Autofahrer (19) Kenntnis, der gegen 15.30 Uhr auf der Heinrich-Vormbrock-Straße in Lübbecke die Kontrolle über sein Auto verloren hatte und mit einem geparkten Pkw zusammengestoßen war. Weil sich den Beamten vor Ort der Verdacht einer mutmaßlichen Trunkenheit des Fahrers ergab und ein Atemalkoholtest diesen erhärtete, wurde dem Heranwachsenden aus Lübbecke eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellten die Beamten fest, dass er den Mazda offenbar ohne gültigen Führerschein gefahren war. Als Folge muss der junge Mann nun mit einer Anzeige rechnen.

Um kurz nach 18 Uhr meldete man der Polizei zudem eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Geschäftskomplexes an der Marktstraße in Preußisch Oldendorf. Dort, so die Erkenntnisse, hatte eine Frau mit einem VW einen abgestellten BMW touchiert. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie jedoch davon. Nachdem ihr ein anderer Autofahrer folgte und sie offenbar auf den Unfall hingewiesen hatte, kehrte die Preußisch Oldendorferin während der Sachverhaltsaufnahme an den Ort des Geschehens zurück. Dabei bemerkten die Beamten auch bei ihr eine mutmaßliche Alkoholisierung. Aus diesem Grund erfolgten ebenfalls ein entsprechender Vortest sowie die Entnahme einer Blutprobe. Außerdem wurde der Führerschein der 48-Jährigen einbehalten.

In diesem Zusammenhang bitten die Verkehrsermittler den namentlich bisher unbekannten Autofahrer, der der VW-Fahrerin gefolgt war, unter Telefon (0571) 88660 um Kontaktaufnahme. Dies gilt auch für andere Augenzeugen des Unfalls.

