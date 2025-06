Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Mitte: Unbekannte Täter verletzen 18-Jährigen lebensgefährlich - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

In der Innenstadt von Hannover ist am Sonntag, 29.06.2025, ein 18 Jahre alter Mann von unbekannten Tätern angegriffen und lebensbedrohlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover ereignete sich gegen 07:00 Uhr, in der Mehlstraße eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem oder mehreren Unbekannten und einem 18-jährigen Hildesheimer. Dabei schlugen ein oder mehrere Angreifer mit einem Gegenstand auf den Mann ein. Der Angegriffene wurde durch die Tat lebensgefährlich am Kopf verletzt. Nach der Tat schaffte es der 18-Jährige bis in die Schmiedestraße, wo Passanten ihn fanden und den Rettungsdienst alarmierten. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Er schwebt mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Die Staatsanwaltschaft Hannover wertet die Tat als versuchtes Tötungsdelikt. Der Zentrale Kriminaldienst Hannover hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /fas, nash

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell