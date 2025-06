Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Brand eines Einfamilienhauses

Unterrohn (ots)

Sonntagvormittag kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Oberer Hof" in Unterrohn. Die Bewohner versuchten die Flammen zu löschen, was jedoch misslang. Sie retteten sich ins Freie und mussten vorübergehend wegen des Verdachtes auf eine Rauchgasvergiftung im Krankenhaus behandelt werden. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand über Stunden und letztendlich entschied man sich in Rücksprache mit den Eigentümern das Haus mit einer Baumaschine abzureißen, um die Flammen vollständig löschen zu können. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Suhl hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell