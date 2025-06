Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen drei Fahrzeugen

Unterwellenborn (ots)

Am Donnerstagmittag wurden durch einen Unfall in Unterwellenborn drei Fahrzeuge beschädigt. Ein 69-Jähriger geriet mutmaßlich aufgrund gesundheitlicher Beschwerden im Bereich der Krummen Gasse/ August-Bebel-Straße in den Gegenverkehr. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen, die hintereinanderfuhren. An dem Fahrzeug des Verursachers entstand hoher Sachschaden über rund 15.000 Euro, der PKW war nicht mehr fahrbereit. Der an erster Position im Gegenverkehr fahrende Mitsubishi wurde leicht beschädigt. Ein dahinter befindlicher VW wurde auch erheblich, Schadenshöhe ca. 10.000 Euro, beschädigt und war ebenfalls nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, der Unfallverursacher wurde zur Abklärung gesundheitlicher Einflüsse jedoch untersucht.

