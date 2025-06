Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Tatverdächtige nach Einbrüchen in Kleingartenanlagen ermittelt

Königsee (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es zu mehreren Einbrüchen in Kleingartenanlagen in Königsee. Ein oder mehrere zunächst Unbekannte hatten es auf die Gartenhütten abgesehen, drangen gewaltsam in diese ein und stahlen u.a. technische Geräte sowie Werkzeuge. Durch Zeugenhinweise sowie Ermittlungen von Kontaktbereichsbeamten und Kollegen des Saalfelder Inspektionsdiensts gelang es am Dienstag (10.06.2025) schließlich, zwei Tatverdächtige ausfindig zu machen. Zwei Männer im Alter von 34 und 42 Jahren, die bereits hinreichend polizeibekannt sind, kommen zumindest für einige der Einbrüche in Frage. Nach einer richterlich bestätigten Durchsuchung am Dienstag in drei Objekten konnte in dem Zusammenhang bereits Diebesgut einigen, angegriffener Gartenhütten zugeordnet werden. Neben dem Diebesgut wurden auch Betäubungsmittel und andere, waffenähnliche Gegenstände aufgefunden. Die Ermittlungen gegen die beiden nunmehr Beschuldigten werden durch die Saalfelder Polizei geführt und dauern an.

