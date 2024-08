Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Deggenhausertal (Bodenseekreis) (ots)

Ein 68 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der K 7749 getötet worden. Ersten Erkenntnissen der Ermittler der Verkehrspolizei zufolge kam ein 88-jähriger Renault-Lenker zwischen Wendlingen und Unterlachen auf die Gegenfahrbahn. Dort erfasste er zunächst einen 61-jährigen Radler und im weiteren Verlauf den nachfolgenden 68-Jährigen. Während der 61-Jährige leichte Verletzungen davontrug, wurde der 68-Jährige bei der Kollision so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Auch der Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Er sowie der 61-Jährige wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro beziffert. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs war ein Gutachter vor Ort eingesetzt. Auch die Freiwillige Feuerwehr war am Unfallort im Einsatz. Die Kreisstraße ist während der Unfallaufnahme noch bis in die Abendstunden hinein voll gesperrt.

