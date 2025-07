Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Heeslingen: Einbrecher in Supermarkt überrascht - eine Festnahme ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Heeslingen. In der Nacht zu Sonntag (06.07.2025) kam es in einem Supermarkt an der Bremer Straße in Heeslingen zu einem Einbruch, bei dem die Polizei einen Täter festnehmen konnte. Eine zweite Person ist weiterhin flüchtig.

In den frühen Morgenstunden des Sonntags verständigte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei, als der Einbruchalarm in einem Discounter in der Bremer Straße auslöste.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnten zwei Personen im Markt entdeckt werden, die sich gewaltsamen Zutritt zu der Filiale verschafft hatten. Als die Einbrecher die Polizei sahen, flüchteten sie über ein Fenster nach draußen in Richtung der Oste.

Einer der zwei Täter - ein 30-jähriger Mann - konnte nach kurzer Verfolgung zu Fuß festgenommen werden. Der zweite Täter entkam und konnte trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr gefasst werden.

Der Festgenommen befindet sich aktuell im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen, unter anderem zu seinem flüchtigen Komplizen, dauern an. Die Schadenshöhe und die Höhe des Diebesguts sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen und können noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich Bremer Straße oder an der Oste gemacht haben, sich beim Polizeikommissariat Zeven unter Tel. 04281/959-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell