POL-ROW: ++ Tödlicher Verkehrsunfall auf der A1: 33-Jähriger stirbt an der Unfallstelle ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - ++ Zwei Polizeibeamte bei Widerstand leicht verletzt ++ Bremervörde. Am späten Mittwochabend, den 2. Juli 2025, kam es gegen 23:35 Uhr in der Feldstraße in Bremervörde zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Bremervörde traf ...

mehr