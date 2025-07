Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hoher Sachschaden bei Scheunenbrand in Lengenbostel - Eine Person vorsorglich ins Krankenhaus ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Sittensen/Lengenbostel. Am heutigen Dienstagmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einer Scheune in der Stader Straße in Lengenbostel. Durch das rasche Ausbreiten der Flammen geriet die Scheune in Vollbrand. Auch auf dem Hof gelagerte Palettenstapel fingen Feuer.

Dank des schnellen Einsatzes der alarmierten Feuerwehrkräfte konnte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden.

Eine 40-jährige Frau wurde vorsorglich mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 750.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Auch die Nachlöscharbeiten waren zum Zeitpunkt der Mitteilung noch nicht abgeschlossen.

Wegen des starken Rauchs und der laufenden Einsatzmaßnahmen musste die Landesstraße 130 zwischen Sittensen und der Ortschaft Freetz voll gesperrt werden. Die Sperrung besteht aktuell noch; es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell