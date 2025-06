Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizeiinspektion Rotenburg setzt Kontrollen gegen Poser-Szene fort - Erster Kontrolltag 2025 mit zahlreichen Verstößen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg. Wie bereits im vergangenen Jahr angekündigt, hat die Polizeiinspektion Rotenburg am Wochenende den ersten Kontrolltag der Arbeitsgruppe (AG) "Poser" im Jahr 2025 durchgeführt. Ziel der Kontrollmaßnahmen war es erneut, konsequent gegen Mitglieder der sogenannten Poser-Szene vorzugehen, die durch unnötigen Lärm, riskantes Fahrverhalten und technische Manipulationen das Sicherheitsgefühl vieler Bürgerinnen und Bürger in Rotenburg und der Umgebung beeinträchtigen.

Im Zeitraum vom Abend des 14. Juni 2025 bis in die Morgenstunden des 15. Juni 2025 führten Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Rotenburg intensive Kontrollmaßnahmen im Stadtgebiet sowie an bekannten Treffpunkten der Szene durch.

Bei den gut 30 Kontrollen konnte ein Großteil der Fahrzeuge der Poser-Szene zugeordnet werden. Auch bei den Überprüfungen der Fahrerinnen und Fahrer ergaben sich konkrete Bezüge zur Szene. Bei insgesamt 25 Kontrollen kam es zu Beanstandungen. Es wurden 18 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und eine Strafanzeige gefertigt.

Darunter befanden sich zahlreiche Fälle wegen unnötigen Hin- und Herfahrens, was nach der Straßenverkehrsordnung verboten ist. Zudem wurden Verstöße wegen vermeidbarer Abgasbelästigungen und wegen Überholens im Überholverbot festgestellt. In einem Fall beobachteten die eingesetzten Kräfte, wie ein Fahrer eine rote Ampel überfuhr. Weitere Verstöße betrafen das Befahren der Fußgängerzone sowie das Nichtmitführen von Fahrzeugpapieren. Außerdem wurde eine Person mit 80 km/h innerorts bei erlaubten 30 km/h gemessen.

Bei dem Strafverfahren handelt es sich um Trunkenheit im Verkehr (2,22 Promille). In drei weiteren Fällen bestand der Verdacht, dass die Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel standen.

Die Polizeiinspektion Rotenburg kündigt an, dass auch in den kommenden Wochen und Monaten weitere Kontrolltage der AG Poser folgen werden. "Wir werden weiterhin mit Nachdruck gegen auffällige und rücksichtslose Verkehrsteilnehmer vorgehen, die durch ihre gefährliche Fahrweise oder technisch manipulierte Fahrzeuge das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Rotenburg stören oder gefährden", so Polizeikommissar Yöyen, Leiter der Kontrollgruppe. Die AG Poser wurde im Juni 2024 gegründet, um dem zunehmenden Beschwerdeaufkommen aus der Bevölkerung wirksam zu begegnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell