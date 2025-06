POL-ROW: ++ Widerstand nach Diebstahl ++

Rotenburg (Wümme) (ots) - Geestequelle/Hipstedt. Seit dem heutigen Samstag, 21. Juni 2025, gegen 10:28 Uhr, wurde der 37-jährige Sönke Birreck aus Bremen nach längerem Aufenthalt in Raum Hipstedt vermisst. Zuletzt wurde er am Vormittag im Eichsfelder Weg in Hipstedt gesehen. Seitdem fehlte von ihm jede Spur. ...

