Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Hurricane 2025: Polizeiinspektion Rotenburg bestens vorbereitet - Sicherer Rahmen für ein friedliches Festival ++

Bild-Infos

Download

Rotenburg (Wümme) (ots)

Rotenburg/Scheeßel. Auch in diesem Jahr wird die Polizeiinspektion Rotenburg mit einem starken Aufgebot für die Sicherheit beim Hurricane-Festival sorgen. Rund 500 Polizeikräfte werden täglich im Einsatz sein, um einen sicheren Ablauf des beliebten Musikfestivals am Eichenring zu gewährleisten. Die Festivalbetreuung ist der größte wiederkehrende Einsatz in der Polizeidirektion Lüneburg und zählt zu den umfangreichsten Einsätzen in Niedersachsen.

Die Einsatzplanung ist inzwischen abgeschlossen. Wochenlange Vorbereitungen liegen hinter Polizeirat Daniel Dohmberg, Polizeihauptkommissarin Anja Otten und Kriminaloberkommissar Tobias Koch vom Sachgebiet Einsatz - in enger Zusammenarbeit mit vielen weiteren Fachbereichen der Polizei. Wie auch in den Vorjahren unterstützen zahlreiche Kräfte aus ganz Niedersachsen die örtliche Polizeiinspektion Rotenburg. Ab Donnerstag werden sie am Eichenring sowie entlang der Anfahrtsstrecken im Einsatz sein. Erstmals ist auch die Polizeiakademie Niedersachsen mit einem Stand auf dem Festivalgelände vertreten, um mit am Polizeiberuf interessierten Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Gesamteinsatzleiter in diesem Jahr ist Polizeidirektor Dieter Klingforth. Gemeinsam mit Polizeidirektorin Katrin Jäger (Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes) und Polizeirat Daniel Dohmberg (Leiter Einsatz) wird er in Tag- und Nachtschichten die polizeilichen Maßnahmen direkt vor Ort begleiten.

"Unsere Aufgabe ist es, für Sicherheit zu sorgen - aber genauso wichtig ist es uns, dass die Menschen ein unbeschwertes Festival erleben können. Wir freuen uns auf ein friedliches Miteinander und stehen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.", so Polizeidirektor Dieter Klingforth.

Polizeivizepräsident Jörg Wesemann sowie die zukünftige Polizeipräsidentin Kathrin Schuol haben ihren Besuch am Festivalwochenende angekündigt, um sich einen persönlichen Eindruck vom Einsatzgeschehen zu verschaffen. Wesemann war in der Vergangenheit mehrfach selbst als Gesamteinsatzleiter beim Hurricane tätig.

Aktuelle Informationen und Einblicke rund um das Festivalgeschehen erhalten Besucherinnen und Besucher auch 2025 wieder über die Social-Media-Kanäle der Polizeiinspektion Rotenburg. Hier werden regelmäßig wichtige Verkehrsinformationen, Verhaltenstipps und Eindrücke vom Festivalgeschehen veröffentlicht:

WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029VaftwBn6BIEntJeiBP0Q

Instagram: https://www.instagram.com/polizei.rotenburg/

Für Medienvertretende steht täglich zwischen 11:00 Uhr und etwa 02:00 Uhr des Folgetages ein Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Telefonisch erreichbar unter: 0151 / 16375278 oder 04261 / 947-104

Wichtiger Hinweis zur Anreise:

Die Polizei bittet alle Festivalbesucherinnen und -besucher, sich ausschließlich an die offizielle Beschilderung vor Ort zu halten und Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Navigationssysteme führen erfahrungsgemäß oft in gesperrte oder ungeeignete Bereiche. Für Anliegen vor Ort steht eine Mobile Wache bereit, direkt an der Landesstraße in Höhe des Festivalgeländes. Rund um die Uhr sind hier Polizeibeamtinnen und -beamte für die Belange der Festivalgäste ansprechbar.

Die Polizeiinspektion Rotenburg wünscht allen Teilnehmenden ein sicheres, friedliches und unvergessliches Hurricane-Festival 2025!

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell