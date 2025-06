Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Schwerer Verkehrsunfall mit Wohnmobil: Kreisstraße zwischen Fintel und Ostervesede voll gesperrt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

Fintel. Am gestrigen Dienstag, gegen 09:24 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 211 - zwischen Fintel und Ostervesede - zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Wohnmobil. Die Beifahrerin wurde schwer verletzt.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr ein 64-jähriger Mann mit dem Wohnmobil die K211 in Richtung Ostervesede, als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Beim Versuch, das Fahrzeug zurück auf die Straße zu lenken, geriet es ins Schleudern und prallte gegen einen Straßenbaum. In der Folge überschlug sich das Wohnmobil und kam auf dem Dach zum Liegen.

Der Fahrer und seine 61-jährige Beifahrerin mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, seine Beifahrerin wurde mit schwersten, jedoch nicht lebensbedrohlichen Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Während der Bergungsarbeiten geriet der Motorraum des Wohnmobils in Brand. Die Flammen wurden durch Mitarbeitende des Abschleppunternehmens zügig gelöscht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße war für einige Stunden voll gesperrt. Neben der Polizei war die Feuerwehr mit 4 Fahrzeugen, der Rettungsdienst und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

