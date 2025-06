POL-ROW: ++ Einbruch auf Betriebsgelände - Traktoren angegangen und Anbauteile im Wert von rund 25.000 Euro entwendet ++ In Fintel: Motorradfahrer schwer verletzt ++

Polizeiinspektion Rotenburg

Gyhum. In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 12. Juni 2025, gegen 16:30 Uhr, und Montag, dem 16. Juni 2025, 12:00 Uhr, kam es auf dem Betriebshof eines Landmaschinenhandels in der Hauptstraße in 27404 Gyhum zu einem besonders schweren Diebstahl.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsamen Zugang zum Gelände des Betriebshofs und begab sich gezielt zu mehreren abgestellten Traktoren unterschiedlicher Hersteller. Insgesamt wurden 14 Traktoren angegangen und diverse Anbauteile entwendet. Der Zeitwert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 26.000 Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die in dem genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Zeven unter 04281-95920 zu melden.

++ In Fintel: Motorradfahrer schwer verletzt ++

Am gestrigen Montag, gegen 15:50 Uhr, kam es in Fintel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Motorradfahrer war auf der Rotenburger Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er - nach derzeitigen Erkenntnissen - vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an seiner Suzuki-Maschine alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

