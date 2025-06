Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Zu dicht überholt - Radfahrer stürzt.

Lippe (ots)

Kurz vor 6 Uhr am Dienstagmorgen (10.06.2025) fuhr ein 62-jähriger Radfahrer auf der Fettpottstraße Richtung Heimke, als ihn ein Auto überholte. Der dunkle Pkw fuhr so dicht an dem Mann vorbei, dass dieser nach rechts auswich und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Die Person am Steuer des Wagens hielt nicht an.

Der leicht verletzte Radfahrer wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug unter der Telefonnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell