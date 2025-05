Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - In Wohnung eingebrochen

Bühl, Vimbuch (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Straße "Im Hasengarten" zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich ein bislang unbekannter Täter gegen 2:45 Uhr unerlaubt Zutritt über die Hauseingangstüre verschafft haben. Im Anschluss soll der Einbrecher das gesamte Haus durchsucht und nach derzeitigem Erkenntnisstand Gitarren im Wert von etwa 5.000 Euro entwendet haben. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an das Hinweistelefon der Kriminalpolizei zu wenden. /af

