Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Wohnungseinbrüche

Offenburg (ots)

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag sind die Beamten des Polizeireviers Offenburg zu zwei Wohnungseinbrüchen gerufen worden. In der Schillerstraße ist ein Unbekannter im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in eine Wohnung eingedrungen und hat daraus etliche elektronische Geräte, darunter Spielkonsolen und Monitore, gestohlen. Der Wert des Diebesguts summiert sich auf mehrere Tausend Euro. "Am Rosenhag" in Bohlsbach hat ein Einbrecher einen tragbaren Tresor sowie Schmuck und persönliche Gegenstände des Bewohners erbeutet. Auch hier wird der Diebstahlschaden auf mehrere Tausend Euro taxiert. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten der Kriminalpolizei übernommen. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Rufnummer: 0781 21-2820 erbeten.

