Frankfurt (ots) - (th) In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (06. September 2024) raubten zwei Männer einem 48-Jährigen in der Moselstraße das Mobiltelefon. Einer der beiden Tatverdächtigen wurde festgenommen. Gegen 04.00 Uhr näherten sich die beiden Tatverdächtigen dem Geschädigten von hinten, brachten ihn zu Fall und entrissen ihm in der folgenden ...

