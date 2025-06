Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Lippe (ots)

Am Sonntag (08.06.2025) gegen 14:50 Uhr kam es auf der Straße Am Neuen Weg zwischen Brakelsiek und Lothe zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein 18-jähriger Blomberger war mit seinem Toyota Yaris in Richtung Lothe unterwegs, als er in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und frontal mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Mitfahrer - ein 17-jähriger Blomberger und eine 16-jährige aus Schieder-Schwalenberg - erlitten schwere Verletzungen und wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

