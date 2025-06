Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Motorradfahrer schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Sonntagmorgen (08.06.2025) gegen 07:50 Uhr verunglückte ein 16-jähriger Lager mit seiner 125 ccm Yamaha in der Stauffenbergstraße schwer. Der Jugendliche verlor in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der nassen Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Steinmauer. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell