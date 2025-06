POL-LIP: Lemgo-Hörstmar. Sachbeschädigung durch Feuer an Kindergarten.

Lippe (ots) - Am Freitag (06.06.2025) gegen 20:30 Uhr wurde ein 53-jähriger Detmolder auf einem Spielplatz in der Brunnenstraße von einer bislang unbekannten Person angegriffen. Der Mann gab an, geschlagen worden zu sein, wodurch er zu Boden ging und leicht verletzt wurde. Der Tatverdächtige wird als männlich, etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er war schätzungsweise 16 bis 20 Jahre alt. Hinweise nimmt das ...

