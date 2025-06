POL-LIP: Detmold. Körperverletzung auf Spielplatz.

Lippe (ots) - Am Sonntag (08.06.2025) gegen 14.20 Uhr befuhr ein 15-jähriger Junge aus Dörentrup mit seinem Pedelec die Hauptstraße in Hillentrup in Fahrtrichtung B 66. Um gefahrlos an einem am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit vorbeizufahren, schaute der Junge ordnungsgemäß über die linke Schulter nach hinten. Dabei verzog er jedoch den Fahrradlenker leicht nach rechts und prallte mit dem Pedelec gegen den Ford ...

